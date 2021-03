L'intera Lombardia in arancione rafforzato da mezzanotte (Di giovedì 4 marzo 2021) Tutta la Lombardia passa in ‘arancione rafforzato’ a partire dalla mezzanotte e fino a domenica 14 marzo. Da domani, dunque, chiudono tutte le scuole a eccezione degli asili nido. Lo prevede un’Ordinanza dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Tutta lapassa in ‘’ a partire dallae fino a domenica 14 marzo. Da domani, dunque, chiudono tutte le scuole a eccezione degli asili nido. Lo prevede un’Ordinanza dal presidente della Regione, Attilio Fontana.

