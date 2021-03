Lazio, problema attacco: solo Immobile non basta (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA - C'è un problema attacco in casa Lazio. Va fatto il paragone con la scorsa stagione, che è stata speciale, vero, ma che descrive bene il ritmo che serve per volare in Champions. Conti alla mano: ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA - C'è unin casa. Va fatto il paragone con la scorsa stagione, che è stata speciale, vero, ma che descrive bene il ritmo che serve per volare in Champions. Conti alla mano: ...

laziolibera : Lazio, problema attacco: solo Immobile non basta - sportli26181512 : Lazio, problema attacco: solo Immobile non basta: Ciro segna tanto, ma se si ferma lui la squadra non va. Servono i… - antonio_marsili : @RaiNews @SanremoRai Se sei in zona gialla come è il Lazio si può uscire fino alle ore 22:00 quindi non capisco il problema. - mirabeack : @massimobon1 Vai a vedere Liverpool, manchester city, Lazio, Juve, Napoli, e poi vienimi a dire ancora che il probl… - Bimbodoro22 : @MarcoKappa11 @_schiaffino__ Il problema è che una doveva essere ieri sera, poi certo puoi vincere a Roma con la La… -