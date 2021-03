La Figc ricorda Davide Astori | Gravina | “Un esempio che continua ad ispiraci”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 marzo 2021) La, a tre anni dalla sua scomparsa,, ex calciatore di Cagliari, Roma e Fiorentina stroncato da un malore. È stato Gabriele, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, a spendere un pensiero sullo sfortunato ragazzo. Su tutti i campi di Serie A ieri, nel turno infrasettimanale, al tredicesimo minuto il gioco è stato interrotto per applaudire in memoria del numero tredici dei violi. Ecco le dichiarazioni di: “è con noi, il suoad ispirarci. Delle sue tante qualità mi piacere la straordinaria capacità di unire, di essere amico e avversario, ma mai nemico, di non essere mai divisivo. è stato convocato 58 volte in ...