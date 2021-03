Jim Carrey e Charlotte Gainsbourg protagonisti di ‘Dark Crimes’

Leggi su funweek

(Di giovedì 4 marzo 2021) Esce su Prime Video l’8 marzo 2021, distribuito da 102 Distribution,Crimes‘, thriller diretto dal greco Alexandros Avranas, che alla Mostra del Cinema di Venezia del 2013 vince il Leone d’Argento con ‘Miss Violence’. Dark Crimes, basato su una storia vera, troviamo un’inedito Jimal fianco di. LEGGI ANCHE:– Deadpool 3 si farà ma sarà vietato ai minori: anticipazioni sulla trama Il film è basato su una storia vera raccontata in un articolo del The New Yorker da David Grann. Jimè Tadek, ‘l’ultimo poliziotto onesto della Polonia’ e vuole chiudere la sua carriera con un ultimo successo: risolvere una caso che lo ossessiona da anni. Si tratta del brutale omicidio di un cliente abituale di un club di bondage BDSM, The Cage. Tadek nota che spesso vi si è ...