Istat, nel 2020 un milione di persone in più in povertà assoluta (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 ci sono state 335 mila famiglie in più in povertà assoluta in Italia rispetto al 2019 e la spesa media delle famiglie è tornata ai livelli del 2000 (2.328 euro mensili, -9,1% rispetto al 2019). Sono i dati più preoccupanti sull’impatto della pandemia sulle famiglie italiane che emergono dalle stime preliminari per l’intero 2020 pubblicate oggi dall’Istat. L’incidenza della povertà assoluta è stata in crescita sia in termini familiari (da 6,4% del 2019 al 7,7%, +335 mila), con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7% al 9,4%, oltre 1 milione in più rispetto all’anno precedente) che si attestano a 5,6 milioni. Dopo quattro anni consecutivi di miglioramenti, pur rimanendo su valori superiori a quelli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Nelci sono state 335 mila famiglie in più inin Italia rispetto al 2019 e la spesa media delle famiglie è tornata ai livelli del 2000 (2.328 euro mensili, -9,1% rispetto al 2019). Sono i dati più preoccupanti sull’impatto della pandemia sulle famiglie italiane che emergono dalle stime preliminari per l’interopubblicate oggi dall’. L’incidenza dellaè stata in crescita sia in termini familiari (da 6,4% del 2019 al 7,7%, +335 mila), con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7% al 9,4%, oltre 1in più rispetto all’anno precedente) che si attestano a 5,6 milioni. Dopo quattro anni consecutivi di miglioramenti, pur rimanendo su valori superiori a quelli ...

