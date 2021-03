Inter | Sanchez | “Il Parma ci ha fatto soffrire Mi sento come un leone”

(Di venerdì 5 marzo 2021) L'si impone per 2-1 sule allunga in classifica. I nerazzurri hanno ora sei punti di vantaggio e sembrano lanciati verso la conquista del diciannovesimo scudetto della loro storia.caption id="attachment 1103239" align="alignnone" width="1024" Alexis(Getty Images)/captionLE PAROLE DIAlexiscommenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Credo sia stata una partita difficile, abbiamo sofferto perché ilha giocato bene. Dobbiamo lottare per vincere lo scudetto, è la strada giusta. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, a non sbagliare: i giocatori sono cresciuti tanto, da quando abbiamo perso la finale dell'Europa League siamo migliorati tantissimo. Stiamo superando quegli step che mancavano ...

PARMA - Con la doppietta dil'si impone sul Parma 2 - 1 e, nonostante un po' di sofferenza nel finale, riesce ad andare a +6 sul Milan secondo in classifica. Soddisfazione per l'allenatore Antonio Conte ai ...Commenta per primo L'allenatore dell', Antonio Conte ha dichiarato a Sky dopo la vittoria per 2 - 1 nel posticipo di campionato sul ... '? Ne ho parlato ieri, dicendo che è in una condizione ...L'Inter ha saputo approfittare alla grande del mezzo passo falso del Milan di ieri sera. Con il pareggio dei rossoneri ormai archiviato, gli uomini di Conte sono andati a battere il Parma per 2-1, por ...L'Inter vince a Parma 2-1 grazie a una doppietta di Sanchez ma soffre nel finale, soprattutto dopo la rete di Hernani.