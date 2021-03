Il prototipo di SpaceX Mars Rocket esplode dopo l’atterraggio. I due precedenti razzi erano esplosi in volo (video) (Di giovedì 4 marzo 2021) Questa volta SpaceX è riuscita a far tornato a terra intero il prototipo del razzo per la missione marziana. Nonostante sia esploso pochi momenti dopo l’atterraggio, per la compagnia di Elon Musk è stato un successo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Questa voltaè riuscita a far tornato a terra intero ildel razzo per la missione marziana. Nonostante sia esploso pochi momenti, per la compagnia di Elon Musk è stato un successo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

