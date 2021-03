Il Festival di Sanremo 2021 delude le aspettative: share in calo (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Festival di Sanremo 2021 non riesce a decollare: lo share registrato nelle prime due serate è stato più basso di quello dello scorso anno. Jacopo M. Raule/Getty ImagesGli ascolti della 71esima edizione del Festival di Sanremo continuano a calare a picco. Le prime due serate della prestigiosa manifestazione della canzone italiana hanno già visto l’esibizione di tutti i Big in gara, eppure dallo share registrato finora sembra esserci stata poca curiosità per lo spettacolo da parte dei telespettatori. I due mattatori Amadeus e Fiorello hanno a disposizione ancora tre serate per risollevare le sorti del Festival, già colpito dal Covid con il conseguente divieto al pubblico di non poter presenziare dal vivo all’Ariston, come da tradizione. ... Leggi su ck12 (Di giovedì 4 marzo 2021) Ildinon riesce a decollare: loregistrato nelle prime due serate è stato più basso di quello dello scorso anno. Jacopo M. Raule/Getty ImagesGli ascolti della 71esima edizione deldicontinuano a calare a picco. Le prime due serate della prestigiosa manifestazione della canzone italiana hanno già visto l’esibizione di tutti i Big in gara, eppure dalloregistrato finora sembra esserci stata poca curiosità per lo spettacolo da parte dei telespettatori. I due mattatori Amadeus e Fiorello hanno a disposizione ancora tre serate per risollevare le sorti del, già colpito dal Covid con il conseguente divieto al pubblico di non poter presenziare dal vivo all’Ariston, come da tradizione. ...

