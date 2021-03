I 5 Stelle scaricano Davide Casaleggio: «Fondi un suo partito» (Di venerdì 5 marzo 2021) Le fazioni erano in campo e i motivi della contesa squadernati. Tra Movimento 5 Stelle e piattaforma Rousseau mancava solo il casus belli. Ieri è arrivato. Davide Casaleggio utilizza il Blog delle Stelle, organo del M5S gestito dall’Associazione Rousseau, per annunciare che un documento programmatico intitolato «ControVento» verrà divulgato il prossimo 10 marzo. «Non è più tempo di avere sogni moderati – recita il post – È tempo di confronto, di idee ribelli, di sogni che non siano bollati di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 5 marzo 2021) Le fazioni erano in campo e i motivi della contesa squadernati. Tra Movimento 5e piattaforma Rousseau mancava solo il casus belli. Ieri è arrivato.utilizza il Blog delle, organo del M5S gestito dall’Associazione Rousseau, per annunciare che un documento programmatico intitolato «ControVento» verrà divulgato il prossimo 10 marzo. «Non è più tempo di avere sogni moderati – recita il post – È tempo di confronto, di idee ribelli, di sogni che non siano bollati di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

RigonRuggero : RT @Anaclet70799301: @RigonRuggero Disoccupazione alle stelle miseria in aumento fame Precarietà prestiti pesantissimi con l’Europa per ri… - Anaclet70799301 : @RigonRuggero Disoccupazione alle stelle miseria in aumento fame Precarietà prestiti pesantissimi con l’Europa per… - H2oRebecca : RT @dantegiumanini: Che Spettacolo Il Pd fa le barricate, i Cinque stelle scaricano il loro presidente, il centrodestra fa incetta di popco… - dantegiumanini : Che Spettacolo Il Pd fa le barricate, i Cinque stelle scaricano il loro presidente, il centrodestra fa incetta di p… - Shamus02338862 : @ChiodiDonatella @Storace Il presidente Nicola Morra, sempre lui, non desiste dall’idea di convocare in audizione l… -