Giulia De Lellis travolta dalle critiche: consigli choc alle fan (Di giovedì 4 marzo 2021) Giulia De Lellis è stata bersagliata dall'ira del web. L'influencer ha dato dei consigli choc alle sua fan. Ecco cosa ha detto. Presto la De Lellis sarà al timone di "Love Island", ma ora deve fare i conti con l'ira del popolo del web. Nella giornata di ieri, la showgirl si è sbizzarrita dispensando numerosi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

callitwhatulike : ho ruttato forstissimo in videolezione peccato che con me all'uni non ci sia Giulia de lellis se no glielo avrei fatto sentire - dearvpatxnce : RT @fioccodischifo: Ragazze non ascoltate Giulia de Lellis. Quando vi scappa cacate, già la vita è brutta ci manca pure un blocco intestina… - echy_95 : RT @LlittleGmonster: In un mondo Voi siate di giulia de lellis chiara ferragni - Maria80903723 : RT @nongiocoabocce: qualcuno dica a quella disgraziata di Giulia de Lellis che le ragazze cagano, che sto a casa vestita come cazzo mi pare… - oonlyxangel : RT @fioccodischifo: Ragazze non ascoltate Giulia de Lellis. Quando vi scappa cacate, già la vita è brutta ci manca pure un blocco intestina… -