GF Vip | Tommaso Zorzi contro Pierpaolo Pretelli | “Voleva vincere? Ma vaff***olo”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 4 marzo 2021)e i festeggiamenti fermati dalle forze dell’ordine Come tutti ben sanno lunedì notte si è conclusa la quinta ed interminabile edizione del Grande Fratello Vip 5 che ha decretato la vittoria di. Dopo il trionfo, al il rampollo meneghino che nelle ultime ore ha raggiunto il suo appartamento a Milano, si è scatenato nei festeggiamenti. Un party in hotel che ha visto l’arrivo della polizia per aver creato degli assembramenti. Tuttavia, quello che ha scatenato una serie di polemiche è una frase pronunciata dal 25enneil secondo finalista, ossia. Affermazione che ha scatenato una vera e propria bufera sul web. Il rampollo meneghino e la frase infelice suCome era ...