Emma Marrone e il commento “hot” ad Anna Tatangelo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Da quando si è lasciata con Gigi D’Alessio,ha affermato il proprio lato più graffiante, quello di una donna indipendente ed impegnata nel lavoro. Lo ha fatto anche esplorando la propria sensualità, con video e foto decisamente più piccanti del passato: l’ultimo esempio è una serie di foto pubblicate sul proprio profilo Instagram in cui la cantante di Sora indossa un abito nero trasparente che mette in risalto le sue forme statuarie. Tra i tanti commenti di approvazione è spiccato quello di una collega,, che non ha saputo contenere la propria ammirazione: “Laè bona”, ha scritto la cantante salentina mandando in visibilio i fan. A farle eco anche altre colleghe come Elettra Lamborghini, Giorgia e Giusy Ferreri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.