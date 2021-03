Emma, anima rock e cuore d’acciaio (Di giovedì 4 marzo 2021) Emma Marrone uscita dalla trasmissione Amici non si è mai fermata e ne ha fatta di strada. Da donna del talent a star della musica italiana. Amatissima da tutti grandi e piccini. Ma prima di Amici Emma aveva già avuto delle avventure iniziali come cantante all’interno di gruppi come le Lucky Star, ma è solo con la vittoria del talent di Canale 5 che è riuscita a imporsi nel panorama della nostra musica italiana. Il suo primo singolo Calore Durante la partecipazione ad Amici, Emma lancia il suo primo singolo Emma Calore, capace di raggiungere subito la vetta della classifica italiana. L’autore di questo fortunato brano è Roberto Angelini, uno dei primi sostenitori dell’artista salentina. Arriva poi la collaborazione con i Modà, con i quali partecipa a Sanremo sfiorando la vittoria, arriverà seconda. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021)Marrone uscita dalla trasmissione Amici non si è mai fermata e ne ha fatta di strada. Da donna del talent a star della musica italiana. Amatissima da tutti grandi e piccini. Ma prima di Amiciaveva già avuto delle avventure iniziali come cantante all’interno di gruppi come le Lucky Star, ma è solo con la vittoria del talent di Canale 5 che è riuscita a imporsi nel panorama della nostra musica italiana. Il suo primo singolo Calore Durante la partecipazione ad Amici,lancia il suo primo singoloCalore, capace di raggiungere subito la vetta della classifica italiana. L’autore di questo fortunato brano è Roberto Angelini, uno dei primi sostenitori dell’artista salentina. Arriva poi la collaborazione con i Modà, con i quali partecipa a Sanremo sfiorando la vittoria, arriverà seconda. La ...

