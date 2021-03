Ecco la nuova Aprilia: Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori correranno per Fausto Gresini (Di giovedì 4 marzo 2021) Presentata la nuova moto del team veneto. I piloti e la squadra ricordano con grande commozione il team manager recentemente scomparso per il Covid - ... Leggi su today (Di giovedì 4 marzo 2021) Presentata lamoto del team veneto. I piloti e la squadra ricordano con grande commozione il team manager recentemente scomparso per il Covid - ...

VauroSenesi : LA POLITICA È MORTA... Ecco la nuova 'vaurandom' in edicola con @LeftAvvenimenti (26/02-04/03) ??… - Europarl_IT : Da oggi cambia il sistema di classificazione delle etichette energetiche. Come sarà la nuova etichetta? Per esemp… - MMeaningless : Questa settimana di sole mi ha ricordato che tempi migliori esistono e si chiamano ?? primavera ?? quindi ecco un po’… - TQuickTv : Primavera-estate #2021: ci sarà la tanto attesa #ripartenza? Ecco i 10 #segnali #positivi che fanno ben sperare nel… - StefyMartel : Primavera-estate #2021: ci sarà la tanto attesa #ripartenza? Ecco i 10 #segnali #positivi che fanno ben sperare nel… -