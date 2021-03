E’ in arrivo l’asteroide Apophis

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 marzo 2021) – Il 6 marzo torna a farci visita, un flyby a distanza di sicurezza, a circa un decimo della distanza media Terra-Sole, che un gruppo di 40 astronomi provenienti da tutto il mondo vogliono sfruttare al massimo per affinare le tecniche di difesa planetaria e per studiare, come fosse la prima volta, la sua forma e l’orbita.è stato scoperto nel 2004 e misura circa 300 metri e secondo i modelli a disposizione questo non sarà l’ultimo incontro con il nostro pianeta.tornerà, infatti, a farci visita diverse volte nei prossimi decenni e precisamente nell’aprile del 2029 ci sfiorerà a quasi 32mila chilometri di distanza. Ad intercettare il suo cammino verso di noi è stata la sonda Neowise, la sonda progettata per scoprire gli oggetti Near Earth Objects, come comete e asteroidi che ...