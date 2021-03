Desio Monza – Ancora una maxi rissa organizzata in Brianza

(Di giovedì 4 marzo 2021) A far scattare l’appuntamento per lo scontro sarebbe stato un litigio nato per una ragazza Unatra due gruppi di giovani, armati di mazze e persino di un machete, è stata bloccata dai carabinieri a). Venti in totale i ragazzi coinvolti, sei dei quali sono stati identificati e denunciati dai militari, tra cui tre minorenni.

IL GIORNO

