Chi è Nicola Zingaretti (Di giovedì 4 marzo 2021) Alla scoperta di Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e segretario del Partito Democratico. Ecco chi è il politico romano. ROMA – Tra le ‘nuove’ leve della sinistra c’è sicuramente Nicola Zingaretti. Un nome molto conosciuto nel Lazio per essere stato presidente della Provincia di Roma e governatore. Nel marzo 2019 diventa il nuovo segretario del PD con l’obiettivo di cambiare la sinistra. La biografia di Nicola Zingaretti Nicola Zingaretti nasce a Roma l’11 ottobre 1965 sotto il segno della Bilancia. Si avvicina al mondo della politica nella seconda metà degli anni ’80 quando ricopre il ruolo di segretario della FGCI romana ma già in precedenza si era dedicato al mondo dell’immigrazione fondando l’associazione di volontariato ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021) Alla scoperta di, governatore del Lazio e segretario del Partito Democratico. Ecco chi è il politico romano. ROMA – Tra le ‘nuove’ leve della sinistra c’è sicuramente. Un nome molto conosciuto nel Lazio per essere stato presidente della Provincia di Roma e governatore. Nel marzo 2019 diventa il nuovo segretario del PD con l’obiettivo di cambiare la sinistra. La biografia dinasce a Roma l’11 ottobre 1965 sotto il segno della Bilancia. Si avvicina al mondo della politica nella seconda metà degli anni ’80 quando ricopre il ruolo di segretario della FGCI romana ma già in precedenza si era dedicato al mondo dell’immigrazione fondando l’associazione di volontariato ...

LucchiDe : @serracchiani tra le diverse voci in circolazione si dice che anche lei era interessata ad una poltrona .È vero? Pe… - be_marconi : RT @tempoweb: #Zingaretti si dimette? #Salvini gongola Pd allo sbando e la Lega picchia durissimo: chi sta lavorando per l'Italia https://t… - tempoweb : #Zingaretti si dimette? #Salvini gongola Pd allo sbando e la Lega picchia durissimo: chi sta lavorando per l'Italia… - franz_vr : Sappiamo tutti che la causa delle dimissioni sono i renziani infiltrati nel PD. Mi dispiace per Nicola, ho paura di… - FrancescoBechis : RT @formichenews: Nicola #Calipari, al servizio della Nazione A 16 anni dalla scomparsa in missione di un servitore dello Stato, una lezio… -