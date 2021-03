Chi è Emanuela Fanelli, la giovane attrice comica di Una pezza di Lundini (Di giovedì 4 marzo 2021) Emanuela Fanelli sarà presente durante la performance de Lo Stato Sociale nella terza serata del Festival di Sanremo, durante la serata dei duetti. Lo ha annunciato con un post sul suo profilo Instagram ufficiale. Emanuela è un’attrice di teatro, ma che si destreggia tra cinema e tv. Per lei infatti il grande successo arriva con la partecipazione al programma di Rai 2 Una pezza di Lundini, di cui è co-autrice e co-conduttrice insieme a Valerio Lundini. Scopriamo un po’ di più sull’attrice e sulla sua carriera. Chi è Emanuela Fanelli: una carriera tra teatro, cinema e tv Emanuela Fanelli è un’ attrice romana, cresciuta nella periferia di Morena. Ha studiato al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021)sarà presente durante la performance de Lo Stato Sociale nella terza serata del Festival di Sanremo, durante la serata dei duetti. Lo ha annunciato con un post sul suo profilo Instagram ufficiale.è un’di teatro, ma che si destreggia tra cinema e tv. Per lei infatti il grande successo arriva con la partecipazione al programma di Rai 2 Unadi, di cui è co-autrice e co-conduttrice insieme a Valerio. Scopriamo un po’ di più sull’e sulla sua carriera. Chi è: una carriera tra teatro, cinema e tvè un’romana, cresciuta nella periferia di Morena. Ha studiato al ...

