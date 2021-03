Che fine hanno fatto i Neri per Caso? (Di giovedì 4 marzo 2021) Era Sanremo, il 1995. I Neri per Caso, sei ragazzi cui Claudio Mattone decise di dare in nome la fatalità delle proprie risposte («Perché siete tutti vestiti di nero?». «È stato un caso», e il resto è storia), si esibivano all’Ariston, primo gruppo a cappella a vincere il Festival, nella categoria riservata alle Nuove Proposte. La canzone era Le Ragazze, la voce quella di sei cugini, uniti da una comune passione per la musica. I Neri per Caso, che nel 2018 sarebbero tornati a Sanremo, compagni di Elio nella serata dei duetti, sono nati a Salerno, figli della voglia di cambiare le regole del gioco musicale. Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 marzo 2021) Era Sanremo, il 1995. I Neri per Caso, sei ragazzi cui Claudio Mattone decise di dare in nome la fatalità delle proprie risposte («Perché siete tutti vestiti di nero?». «È stato un caso», e il resto è storia), si esibivano all’Ariston, primo gruppo a cappella a vincere il Festival, nella categoria riservata alle Nuove Proposte. La canzone era Le Ragazze, la voce quella di sei cugini, uniti da una comune passione per la musica. I Neri per Caso, che nel 2018 sarebbero tornati a Sanremo, compagni di Elio nella serata dei duetti, sono nati a Salerno, figli della voglia di cambiare le regole del gioco musicale.

