Calcio, Rodrigo Bentancur positivo al Covid-19: il giocatore della Juventus è asintomatico (Di giovedì 4 marzo 2021) Non arrivano buone notizie per Andrea Pirlo e la Juventus. Aumenta la conta degli indisponibili per il tecnico della Vecchia Signora vista la positività al Covid-19 del centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur. Come riportato sul comunicato pubblicato sul proprio sito internet, la Juve ha reso noto che nel corso dei controlli è emerso lo stato positivo del calciatore sudamericano. Per questo, sono stati applicati i protocolli previsti e il giocatore è in isolamento. La società ha informato inoltre che Bentancur è asintomatico, rimanendo in contatto con le Autorità Sanitarie per consentire il regolare svolgimento degli allenamenti in vista della prossima partita di campionato, ovvero l’anticipo serale di sabato 6 ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Non arrivano buone notizie per Andrea Pirlo e la. Aumenta la conta degli indisponibili per il tecnicoVecchia Signora vista la positività al-19 del centrocampista uruguaiano. Come riportato sul comunicato pubblicato sul proprio sito internet, la Juve ha reso noto che nel corso dei controlli è emerso lo statodel calciatore sudamericano. Per questo, sono stati applicati i protocolli previsti e ilè in isolamento. La società ha informato inoltre che, rimanendo in contatto con le Autorità Sanitarie per consentire il regolare svolgimento degli allenamenti in vistaprossima partita di campionato, ovvero l’anticipo serale di sabato 6 ...

