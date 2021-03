Uomini e Donne Trono over, Gemma Galgani insultata in studio per il suo look: “Orrenda, vecchia quercia” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Pioggia di insulti contro Gemma Galgani per il suo look a Uomini e Donne. Il suo abito dedicato alla primavera ha scatenato un’ondata di commenti al veleno: l’outfit scelto per la sfilata di ieri negli studi del dating show ha mandato Tina Cipollari su tutte le furie. Poco dopo, l’intervento di Maria De Filippi. Gemma Galgani: l’abito primaverile infiamma lo studio A voler parafrasare l’ultimo sipario incandescente andato in onda nel Trono over di Uomini e Donne, protagonista Gemma Galgani, lo si potrebbe intitolare “Un abito non fa primavera”. E lo sa bene la dama torinese che, nonostante un look dolce e romantico a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Pioggia di insulti controper il suo. Il suo abito dedicato alla primavera ha scatenato un’ondata di commenti al veleno: l’outfit scelto per la sfilata di ieri negli studi del dating show ha mandato Tina Cipollari su tutte le furie. Poco dopo, l’intervento di Maria De Filippi.: l’abito primaverile infiamma loA voler parafrasare l’ultimo sipario incandescente andato in onda neldi, protagonista, lo si potrebbe intitolare “Un abito non fa primavera”. E lo sa bene la dama torinese che, nonostante undolce e romantico a ...

CarloCalenda : Aderiamo all'iniziativa 'Uomini contro la violenza di genere' di #LiberareRoma. Ci vediamo giovedì in piazza. Nel… - matteosalvinimi : Buon 60esimo compleanno alle #FrecceTricolori, orgoglio nazionale, simbolo del valore delle donne e degli uomini de… - ItalianAirForce : Buon 60° compleanno @FrecceTricolori ?????????? Il 1° marzo 1961 nascevano le #FrecceTricolori, Pattuglia Acrobatica… - SteveXTUBEX : RT @GiorgiaMeloni: Clandestini positivi al Covid e Forze dell'Ordine esposte ad un elevato rischio sanitario. Solidarietà ai nostri uomini… - twobubbletae : La vedete la differenza? Per gli uomini di parla di musica mentre per le donne di forme e abiti... #Sanremo2021 -