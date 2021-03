Terremoto in Grecia | due forti scosse di magnitudo 6 3 Paura tra la gente

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Grecia

Alcune forti scosse disono state avvertite nellacentrale, secondo le prime indicazioni in una zona a nord di Larissa, nell'area del Monte Olimpo. La prima stima preliminare sulla magnitudo è di 5.9 sulla ...Scosse dinellacentrale, a nord di Larissa. La prima stima preliminare sulla magnitudo è di 5.9 sulla scala Richter, per due scosse distinte, entrambe rilevano l'ipocentro a due chilometri ...Terremoto, forte scossa a Nord di Atene, in Grecia: da una prima analisi la magnitudo sarebbe di 6.3. La forte scossa è stata registrata stamani nella zona della Grecia ...GRECIA- Una violenta scossa di terremoto è stata registrata poco dopo le 11.20, in Grecia, a circa 10 km di profondità. Secondo le prime fonti la magnitudo è [...] ...