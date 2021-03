Striscia la Notizia non risparmia Sanremo 2021 e i suoi “grandi ospiti” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Striscia la Notizia non risparmia Sanremo 2021, il tg satirico prende di mira alcuni accostamenti davvero particolare dei “grandi ospiti”. Striscia La Notizia, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti (fonte foto: Mediaset Play)Tiene banco come sempre il Festival di Sanremo che è andato in onda con la prima puntata proprio ieri su Rai Uno con la conduzione di Fiorello e Amadeus, aiutati da tutti i cantanti in gara e dagli ospiti d’eccezione. A non risparmiare qualche critica irriverente è stato anche il tg satirico di Canale Cinque che in questo momento vede la conduzione di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, che proprio poche ore fa sui social non hanno ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 marzo 2021)lanon, il tg satirico prende di mira alcuni accostamenti davvero particolare dei “”.La, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti (fonte foto: Mediaset Play)Tiene banco come sempre il Festival diche è andato in onda con la prima puntata proprio ieri su Rai Uno con la conduzione di Fiorello e Amadeus, aiutati da tutti i cantanti in gara e daglid’eccezione. A nonre qualche critica irriverente è stato anche il tg satirico di Canale Cinque che in questo momento vede la conduzione di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, che proprio poche ore fa sui social non hanno ...

repubblica : M5S, Casalino: 'Per due milioni di euro farei il portavoce di Berlusconi. Ma non lavorerei mai per Renzi': L'ex por… - silviacarducci5 : Striscia la Notizia smaschera le porcate di Giuseppe Conte: 'Quei soldi mi servono', che fine fa il cashback - Marco_Zum : Striscia la Notizia smaschera le porcate di Giuseppe Conte: 'Quei soldi mi servono', che fine fa il cashback… - Marco_Zum : Striscia la Notizia smaschera le porcate di Giuseppe Conte: 'Quei soldi mi servono', che fine fa il cashback - fvnzioniamo : rosa la vedo portata solo per fare gli stacchetti a striscia la notizia -