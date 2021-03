Sassuolo | Caputo | “Ho avuto la cattiveria giusta dal dischetto Difficoltà alle spalle”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilvive un pomeriggio dai due volti. Prima si rammarica per il vantaggio dilapidato per due volte, poi esulta per un pari strappato proprio in extremis. Il gol del definitivo 3-3 porta la firma di Francesco, implacabile dal.caption id="attachment 1028239" align="alignnone" width="1024", getty images/captionLE PAROLE DILo stessoha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn subito dopo il match "Battere un rigore agli ultimi secondi non è facile, ma sono andato sulcon laed è andata bene. Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra, di personalità. Sul 2-1 abbiamo colpito un palo e una traversa. Ci siamo ritrovati addirittura sotto, ma ...

SkySport : SASSUOLO-NAPOLI 3-3 Risultato finale ? ? aut. #Maksimovic (34’) ? #Zielinski (38’) ? rig. #Berardi (45’) ?… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Sassuolo *3-3 Napoli *(Pen: Caputo 90+5’) #SSFootball - FabrizioRho : #Sassuolonapoli #Farina #Caputo sarebbe stata una coppia d'attacco strepitosa. #sassuolo #napoli - sportli26181512 : Sassuolo, le pagelle di CM: Berardi freddo, Caputo freddissimo dal dischetto: Sassuolo-Napoli 3-3 ...… - Daniele20052013 : Caputo: «Il periodo difficile è alle spalle, ora sto ritrovando la forma migliore» -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Caputo

- Napoli 3 - 3, rivivi la diretta Serie A, risultati e classifica Il primo tempo Dopo una fase di studio al 10' è ila rendersi pericoloso con, il cui tiro viene deviato in ...Hysaj 5,5 mette giùalla fine del primo tempo Fabian 6 gioca molto alto per pressare il. Nella ripresa ha spazio ma si divora un gol. Demme 6 prezioso il suo ritorno. E' un grande ...Le partite al Mapei Stadium contro il Sassuolo non sono mai cosa facile per nessun avversario, per gli azzurri nemmeno nella finale di Supercoppa, in realtà ha portato bene, ma ciò che è successo ques ...Rigori e legni, pari pazzesco in Sassuolo-Napoli: il 3-3 arriva al 95' Dopo l’autogol di Maksimovic al 34', a segno Zielinski, Berardi (rigore), Di Lorenzo, Insigne (rigore) e Caputo su rigore a tempo ...