Sanremo | Maneskin sotto accusa | C' è una canzone simile

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Novella Toloni La denuncia è stata fatta attraverso i social network dal produttore della band italiana, che nel 2015 ha pubblicato il singolo F.D.T. sul web Sono stati i concorrenti in gara più citati su Twitter (36mila cinguettii), gli artisti più votati dalla giuria degli adolescenti e sono i primi a finire al centro di una polemica per presunto plagio. Ipartono forte in tutti i sensi. Al festival dila loro esibizione in puro stile rock ha fatto tremare le pareti del teatro Ariston, consentendo loro di piazzarsi al settimo posto della prima classifica provvisoria. Ma mentre loro dominavano il palco, sui social network si è scatenata la polemica. nodo 1927656 Ad innescarla è stato il video di denuncia di Dade, produttore musicale del gruppo italiano degli Anthony Laszlo. Il ragazzo, attraverso le storie del suo ...