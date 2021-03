Sanremo 2021, i cantanti in gara e gli ospiti della seconda serata, Irama presente con il video della prova generale? (Di mercoledì 3 marzo 2021) La seconda serata di Sanremo 2021 prevede la super ospite Laura Pausini esibirsi con il brano che pochi giorni ha conquistato il Golden Globe Io Si. L’artista di Solarolo 28 anni fa aveva mosso i primi passi nel mondo della musica sul palco del Teatro Ariston vincendo nella categoria Nuove Proposte con La Solitudine. Ci sarà un omaggio al Maestro Ennio Morricone, scomparso lo scorso luglio realizzato dall’Orchestra insieme ad Il Volo che si esibirà con i grandi successi del compositore ed Andrea Morricone. Cristina Girelli e Gigi D’Alessio Ripercorreremo la storia del Festival in uno speciale medley che vedrà protagonisti Fausto Leali, Marcella Bella e Gigliola Cinquetti che si esibiranno con due brani a testa: Non ho l’età (Gigliola Cinquetti), Mi Manchi (Fausto Leali), Senza Un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ladiprevede la super ospite Laura Pausini esibirsi con il brano che pochi giorni ha conquistato il Golden Globe Io Si. L’artista di Solarolo 28 anni fa aveva mosso i primi passi nel mondomusica sul palco del Teatro Ariston vincendo nella categoria Nuove Proposte con La Solitudine. Ci sarà un omaggio al Maestro Ennio Morricone, scomparso lo scorso luglio realizzato dall’Orchestra insieme ad Il Volo che si esibirà con i grandi successi del compositore ed Andrea Morricone. Cristina Girelli e Gigi D’Alessio Ripercorreremo la storia del Festival in uno speciale medley che vedrà protagonisti Fausto Leali, Marcella Bella e Gigliola Cinquetti che si esibiranno con due brani a testa: Non ho l’età (Gigliola Cinquetti), Mi Manchi (Fausto Leali), Senza Un ...

