Sanremo 2021, gaffe sull’audio RAI: cosa è successo mentre cantavano gli artisti. Critiche sul web (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima serata del Festival di Sanremo 2021 è andata e Amadeus e Fiorello se la sono lasciata alle spalle, così come i primi cantanti in gara che hanno dovuto affrontare un teatro senza pubblico circondati solo da surreali applausi finti. Sanremo 2021, problemi con l’audio Vedere l’Ariston senza persone che si divertono, applaudono e seguono appassionatamente la kermesse musicale fa strano a tutti, figuriamoci agli artisti che percepiscono ancor di più queste emozioni. Moltissime esibizioni, a detta del popolo dei social, sono state inficiate dalla scarsa qualità dell’audio che arrivava a casa: i testi erano poco comprensibili e la musica suonata dall’orchestra sembrava preponderante rispetto alla voce. Leggi anche: >> Sanremo 2021, ... Leggi su funweek (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima serata del Festival diè andata e Amadeus e Fiorello se la sono lasciata alle spalle, così come i primi cantanti in gara che hanno dovuto affrontare un teatro senza pubblico circondati solo da surreali applausi finti., problemi con l’audio Vedere l’Ariston senza persone che si divertono, applaudono e seguono appassionatamente la kermesse musicale fa strano a tutti, figuriamoci agliche percepiscono ancor di più queste emozioni. Moltissime esibizioni, a detta del popolo dei social, sono state inficiate dalla scarsa qualità dell’audio che arrivava a casa: i testi erano poco comprensibili e la musica suonata dall’orchestra sembrava preponderante rispetto alla voce. Leggi anche: >>, ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - allesword : RT @SuperGuidaTV: Gli #ascoltitv di ieri sera #Sanremo #Sanremo21 #sanremo2021 #auditel - ilfattoblog : #Sanremo2021, top&flop della musica della prima puntata – Aspettavo la redenzione di #Fasma, ma non è arrivata… -