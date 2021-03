Sanremo 2021, Fedez in lacrime: ma scoppiano le polemiche sui social per quel particolare. [VIDEO] (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’esibizione di Fedez e Francesca Michielin era molto attesa a Sanremo 2021 e è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico. Il noto rapper è stato protagonista di un episodio che sta facendo discutere molto. #VIDEO A FINE ARTICOLO Sanremo 2021 ha aperto i battenti con la prima serata e sta riuscendo, come ogni anno, a calamitare la totale attenzione del pubblico. Sui social, infatti, impazzano i commenti alle esibizioni dei cantanti in gara e come sempre i telespettatori si dividono tra chi le reputa assolutamente fantastiche e chi le stronca o preferisce fare dell’ironia. Di certo, questa sera non è passata inosservata l’esibizione di Fedez e Francesca Michielin. C’era grande attesa per il primo ascolto, al netto delle ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’esibizione die Francesca Michielin era molto attesa ae è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico. Il noto rapper è stato protagonista di un episodio che sta facendo discutere molto. #A FINE ARTICOLOha aperto i battenti con la prima serata e sta riuscendo, come ogni anno, a calamitare la totale attenzione del pubblico. Sui, infatti, impazzano i commenti alle esibizioni dei cantanti in gara e come sempre i telespettatori si dividono tra chi le reputa assolutamente fantastiche e chi le stronca o preferisce fare dell’ironia. Di certo, questa sera non è passata inosservata l’esibizione die Francesca Michielin. C’era grande attesa per il primo ascolto, al netto delle ...

