Sanremo 2021 | Elodie è una visione sul palco dell' Ariston

Elodie veste il ruolo di conduttrice durante la seconda serata del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus e incanta i telespettatori con un meraviglioso vestito rosso. "Che dea pazzesca", "Elodie e quell'abito meraviglioso. Perfetta", "Elodie non a caso fa rima con 'e che je voi dì'" sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social dopo l'entrata della cantante.

