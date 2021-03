Roma, Friedkin ci aveva provato per Castrovilli: il retroscena (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Roma nel corso della scorsa sessione di mercato ha provato a strappare Gaetano Castrovilli alla Fiorentina: il retroscena In previsione di Fiorentina-Roma, Corriere dello Sport riporta un retroscena di mercato che ha per protagonista le due squadre. Nello specifico, i giallorossi la scorsa sessione di mercato hanno provato a strappare Gaetano Castrovilli alla società viola. L’affare non è andato in porto in quanto Rocco Commisso chiedeva 40 milioni di euro, una cifra che a Trigoria consideravano esagerata al punto da proporre diverse contropartite (Florenzi, Juan Jesus e Calafiori). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lanel corso della scorsa sessione di mercato haa strappare Gaetanoalla Fiorentina: ilIn previsione di Fiorentina-, Corriere dello Sport riporta undi mercato che ha per protagonista le due squadre. Nello specifico, i giallorossi la scorsa sessione di mercato hannoa strappare Gaetanoalla società viola. L’affare non è andato in porto in quanto Rocco Commisso chiedeva 40 milioni di euro, una cifra che a Trigoria consideravano esagerata al punto da proporre diverse contropartite (Florenzi, Juan Jesus e Calafiori). Leggi su Calcionews24.com

sowmyasofia : Stadio Roma: l’incontro Raggi-Friedkin - ilPentasport : Corriere dello Sport: Friedkin e la Roma volevano Castrovilli Le richieste economiche e la resistenza viola dovuta… - salvione : Stadio Roma, Friedkin incontra la Raggi in Campidoglio: le novità - OdeonZ__ : Roma, i Friedkin non perdono tempo per lo stadio: subito l'incontro con la Raggi - VELOSPORT1960 : Confermato l'interesse dell'AS Roma per la realizzazione dell'impianto -