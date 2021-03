Raggi in commissione bilancio: 9 mld Recovery non bastano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma – “Noi abbiamo presentato 159 opere per un totale di 25 miliardi di investimento attraverso il Recovery fund. I 9 miliardi ipotizzati oggi, soprattutto per i settori della cultura e del turismo, non bastano”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in collegamento con la commissione parlamentare bilancio dove e’ stata audita questo pomeriggio sui progetti di Roma nell’ambito del Recovery fund. “Il Recovery deve rappresentare il punto di partenza nel percorso di sviluppo di Roma fino al 2030 pensando anche alle Giubileo del 2025 e ad Expo 2030- ha spiegato Raggi- Abbiamo bisogno di uno scenario di trasformazione decennale puntando su alcune linee guida: transizione ecologica, semplificazione amministrativa, sviluppo della mobilita’ sostenibile, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma – “Noi abbiamo presentato 159 opere per un totale di 25 miliardi di investimento attraverso ilfund. I 9 miliardi ipotizzati oggi, soprattutto per i settori della cultura e del turismo, non”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, in collegamento con laparlamentaredove e’ stata audita questo pomeriggio sui progetti di Roma nell’ambito delfund. “Ildeve rappresentare il punto di partenza nel percorso di sviluppo di Roma fino al 2030 pensando anche alle Giubileo del 2025 e ad Expo 2030- ha spiegato- Abbiamo bisogno di uno scenario di trasformazione decennale puntando su alcune linee guida: transizione ecologica, semplificazione amministrativa, sviluppo della mobilita’ sostenibile, ...

virginiaraggi : Riqualificare le periferie continua ad essere una nostra priorità. Il Dipartimento Simu, nelle scorse settimane ha… - FabioFZ3 : RT @ylucaselli: Il sindaco di Roma, la Raggi, in commissione parla della “Capitale di tutti gli italiani” e racconta tutto quello che vorre… - iltrenoromalido : L’amministrazione ha confermato alla Commissione Mobilità l’intenzione di assegnare il servizio di trasporto pubbli… - FratellidItalia : RT @ylucaselli: Il sindaco di Roma, la Raggi, in commissione parla della “Capitale di tutti gli italiani” e racconta tutto quello che vorre… - ylucaselli : Il sindaco di Roma, la Raggi, in commissione parla della “Capitale di tutti gli italiani” e racconta tutto quello c… -