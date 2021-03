Pirlo ancora in bilico: i tre nomi che valuta la Juve per sostituirlo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Juventus, per Pirlo fiducia a tempo: i risultati saranno decisivi. Tra i possibili eredi idee Zidane e Simone Inzaghi, più l’outsider Juric Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus dipenderà dai risultati. Il club, secondo quanto riferito da Calciomercato.it, sta già valutando alcuni profili per l’eventuale sostituzione, che in ogni caso non avverrà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 marzo 2021)ntus, perfiducia a tempo: i risultati saranno decisivi. Tra i possibili eredi idee Zidane e Simone Inzaghi, più l’outsider Juric Il futuro di Andreasulla panchina dellantus dipenderà dai risultati. Il club, secondo quanto riferito da Calciomercato.it, sta giàndo alcuni profili per l’eventuale sostituzione, che in ogni caso non avverrà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

juventusfc : ??? @Pirlo_official: «L'umore della squadra è buono. Sappiamo di aver perso punti per strada, ma non abbassiamo al t… - LorenzoMarmorat : @pisto_gol Da juventino ti chiedo: Pirlo come uno dei migliori? Veramente? VERAMENTE? @pisto_gol Sono realmente p… - AlloccaGianluca : @romeoagresti Ottimo acquisto..peccato che anche lui ha avuto tanti problemi che gli hanno impedito di avere contin… - cmercatoweb : ?? C'è la data per il recupero #JuventusNapoli: ecco quando si giocherà il big-match di #SerieA. Sarà ancora una vo… - juventibus : RT @juventibus: ?? Sessanta minuti difficili poi Pirlo la vince coi cambi dalla panchina: Morata su assist di Bernardeschi, poi Chiesa e CR7… -