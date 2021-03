Per 1 italiano su 10 forma grave di obesità: soluzione è chirurgia (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – Domani ricorre la Giornata Mondiale dell’obesità, una malattia severa che colpisce sempre di più anche i giovanissimi con conseguenze sulla durata e qualità della vita molto importanti. A questo quadro negativo vanno ad aggiungersi gli ultimi studi internazionali, che ad un anno dall’esordio della pandemia hanno ampiamente dimostrato un rischio maggiore per tali pazienti di sviluppare una forma grave di infezione da Sars- CoV- 2 fino a determinare la morte. Dell’entità del problema in Italia, dello stigma che ne deriva ma anche delle terapie chirurgiche in grado di risolvere il problema nei grandi obesi, l’agenzia di stampa Dire ha parlato con il professor Paolo Gentileschi, direttore del Dipartimento di Chirurgia Bariatrica e Metabolica dell’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma. Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – Domani ricorre la Giornata Mondiale dell’obesità, una malattia severa che colpisce sempre di più anche i giovanissimi con conseguenze sulla durata e qualità della vita molto importanti. A questo quadro negativo vanno ad aggiungersi gli ultimi studi internazionali, che ad un anno dall’esordio della pandemia hanno ampiamente dimostrato un rischio maggiore per tali pazienti di sviluppare una forma grave di infezione da Sars- CoV- 2 fino a determinare la morte. Dell’entità del problema in Italia, dello stigma che ne deriva ma anche delle terapie chirurgiche in grado di risolvere il problema nei grandi obesi, l’agenzia di stampa Dire ha parlato con il professor Paolo Gentileschi, direttore del Dipartimento di Chirurgia Bariatrica e Metabolica dell’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma.

