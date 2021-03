Pallanuoto, Serie A1 2021: Trieste-Telimar 7-13 nel posticipo del primo turno del Preliminary Round Scudetto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si è disputato questa sera il posticipo del primo turno del Preliminary Round Scudetto del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: nel Girone E il Telimar Palermo è passato per 7-13 in casa della Pallanuoto Trieste. I siciliani agganciano la Pro Recco in testa. TABELLINOPallanuoto Trieste-Telimar PALERMO 7-13Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic 1, Razzi, Turkovic, Diomei, Milakovic 2, Vico 3, Mezzarobba 1, Bini, Mladossich, Persegatti. All.: Bettini.Telimar PALERMO: Nicosa, Del Basso 2, Galioto, Di Patti, Occhione D. 1, Vlahovic 1, Giliberti, Marziali 2, Lo Cascio F. 1, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si è disputato questa sera ildeldeldel campionato diA1 dimaschile: nel Girone E ilPalermo è passato per 7-13 in casa della. I siciliani agganciano la Pro Recco in testa. TABELLINOPALERMO 7-13: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic 1, Razzi, Turkovic, Diomei, Milakovic 2, Vico 3, Mezzarobba 1, Bini, Mladossich, Persegatti. All.: Bettini.PALERMO: Nicosa, Del Basso 2, Galioto, Di Patti, Occhione D. 1, Vlahovic 1, Giliberti, Marziali 2, Lo Cascio F. 1, ...

