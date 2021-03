Oneta | scivola sul ghiaccio durante una passeggiata in montagna | morto un uomo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ha perso la vita dopo essereto su un lastrone di, mentre stava passeggiando ininsieme a un amico. L'allarme è scattato attorno alle 8.30, in una località impervia nella zona del santuario del Frassino: sul posto i vigili del fuoco, il soccorso alpino di Oltre il Colle e un elicottero che si è alzato in volo da Bergamo. Allertati anche i carabinieri della stazione di Ponte Nossa. Ad avvertire i soccorsi è stato proprio l'amico che si trovava con lui. Al momento è in corso il tentativo di recupero del corpo del deceduto, le cui generalità non sono note. Seguono aggiornamenti.