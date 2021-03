Omicidio Ilenia Fabbri, i messaggi dell'ex marito: 'Su di me pista sbagliata' (Di mercoledì 3 marzo 2021) ' So che non potrei dirti niente ma la pista su di me è sbagliata '. È il contenuto di alcuni messaggi che Claudio Nanni , l'ex marito di Ilenia Fabbri la 46enne sgozzata il 6 febbraio a Faenza, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 marzo 2021) ' So che non potrei dirti niente ma lasu di me è'. È il contenuto di alcuniche Claudio Nanni , l'exdila 46enne sgozzata il 6 febbraio a Faenza, ...

