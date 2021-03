“No, lei no”. GF Vip, è fin troppo chiaro eppure Tommaso Zorzi non riesce a crederci. Una pugnalata che fa male (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Ragazzi è un’emozione indescrivibile, non riesco ancora a rendermi conto. Pare che abbia vinto io. Non so più chi abbracciare, sto abbracciando tutti perché fuori non si potrà. Un’esperienza incredibile, non vedo l’ora di rivedere la puntata!”. Così Tommaso Zorzi dopo la finale del GF Vip. Un trionfo in parte atteso quello dell’influencer milanese, tra i candidati della prima ora alla vittoria finale. L’influencer milanese è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori e in tantissimi non vedono l’ora di rivederlo in televisione, magari nelle vesti di conduttore. Tommaso ha vinto perché è stato se stesso e ne è stata la dimostrazione del suo Late Show, che durante le puntate andate in onda su Mediaset Extra ha avuto degli ascolti clamorosi. Dalle 23,30 alle 2 del mattino, il Canale 55 di Mediaset Extra ha totalizzato il 4.7% di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Ragazzi è un’emozione indescrivibile, non riesco ancora a rendermi conto. Pare che abbia vinto io. Non so più chi abbracciare, sto abbracciando tutti perché fuori non si potrà. Un’esperienza incredibile, non vedo l’ora di rivedere la puntata!”. Cosìdopo la finale del GF Vip. Un trionfo in parte atteso quello dell’influencer milanese, tra i candidati della prima ora alla vittoria finale. L’influencer milanese è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori e in tantissimi non vedono l’ora di rivederlo in televisione, magari nelle vesti di conduttore.ha vinto perché è stato se stesso e ne è stata la dimostrazione del suo Late Show, che durante le puntate andate in onda su Mediaset Extra ha avuto degli ascolti clamorosi. Dalle 23,30 alle 2 del mattino, il Canale 55 di Mediaset Extra ha totalizzato il 4.7% di ...

