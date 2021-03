NBA, gli Houston Rockets ritireranno la numero 13 di James Harden (Di mercoledì 3 marzo 2021) James Harden è nell’Olimpo dei giocatori degli Houston Rockets: è probabilmente il secondo giocatore più importante nella storia della franchigia dopo Hakeem Olajuwon. I texani non portano rancore al Barba nonostante il suo addio non si avvenuto nel migliore dei modi. Per questo motivo, la dirigenza ha fatto sapere che darà all’ex MVP l’onore di avere ritirata la maglietta con il numero 13, divenuto vero e proprio simbolo della squadra in tutti questi anni. A tal proposito, il proprietario della squadra Tilman Fertitta ha dichiarato: “James Harden farà sempre parte dei Rockets, per questo motivo ritireremo la sua maglia. Ha reso indimenticabili i miei primi tre anni in questa franchigia. Il successo che ha portato e il rapporto che ci ha permesso di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021)è nell’Olimpo dei giocatori degli: è probabilmente il secondo giocatore più importante nella storia della franchigia dopo Hakeem Olajuwon. I texani non portano rancore al Barba nonostante il suo addio non si avvenuto nel migliore dei modi. Per questo motivo, la dirigenza ha fatto sapere che darà all’ex MVP l’onore di avere ritirata la maglietta con il13, divenuto vero e proprio simbolo della squadra in tutti questi anni. A tal proposito, il proprietario della squadra Tilman Fertitta ha dichiarato: “farà sempre parte dei, per questo motivo ritireremo la sua maglia. Ha reso indimenticabili i miei primi tre anni in questa franchigia. Il successo che ha portato e il rapporto che ci ha permesso di ...

