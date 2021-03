Napoli | carenze di bombole di ossigeno | “I cittadini le restituiscano”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Per prevenire un’eventuale carenza didi, nei giorni scorsi Federfarmaha finanziato l’acquisto di un lotto di contenitori di; un cospicuo numero di, messo a disposizione della Regione Campania con la quale è stato stipulato un accordo in virtù del quale, in caso di carenza le stessa saranno messe a disposizione della cittadinanza attraverso le farmacie die provincia. Si tratta di un quantitativo che va ad aggiungersi a quelle già nel circuito ordinario di distribuzione e sono destinate solo ed esclusivamente ai pazienti Covid. Queste le parole di Riccardo Mario Iorio, Presidente di Federfarma: “Le ditte dimi comunicano che la ...

