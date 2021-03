Napoli | beffa clamorosa allo scadere | il Sassuolo fa 3-3 di rigore | succede di tutto al Mapei Stadium

(Di mercoledì 3 marzo 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) –ditra, tra errori e prodezze. Aldecidono due rigori negli ultimi minuti, il primo realizzato da Insigne e il secondo da Caputo su sciocchezza di Manolas: finisce 3-3. Ennesimo passo falso degli azzurri che sembravano aver in mano la vittoria a pochi secondi dal termine. I partenopei inizialmente faticano a trovare un riferimento davanti, complici i ritmi non irresistibili del primo quarto d'ora di gara, ma al 21? trovano il gol del vantaggio, che però viene annullato dopo un attento consulto della sala Var: Insigne era infatti in offside al momento del passaggio. Inutile il suo splendido destro a giro dall'interno dell'area. Al 36? viene invece convalidato senza troppi dubbi l'autogol di Maksimovic: ...

persemprecalcio : @Torrenapoli1 ?? #SassuoloNapoli ?Beffa e controbeffa: così potrebbe riassumersi Sassuolo-Napoli. Analizziamo la sf… - persemprecalcio : @CucchiRiccardo ?? #SassuoloNapoli ?Beffa e controbeffa: così potrebbe riassumersi Sassuolo-Napoli. Analizziamo la… - CorSport : #Insigne show non basta al #Napoli, #Caputo beffa #Gattuso al 95' ?? - sportli26181512 : Sassuolo-Napoli 3-3: commento al risultato partita: Un rigore al 95' di Caputo beffa Gattuso. Prima la doppietta di… - persemprecalcio : ?? #SassuoloNapoli ?Beffa e controbeffa: così potrebbe riassumersi Sassuolo-Napoli. Analizziamo la sfida e le mosse… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli beffa

Unaper il, che in precedenza si era visto annullare il gol di Lorenzo Insigne per fuorigioco; la reazione dei partenopei però è stata veemente ed è sfociata nel pareggio al 39' minuto. ...... si erano imposti ai rigori: avevano rischiato laperché Luigi Cuppone aveva trovato il gol ... PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE VITERBESE In Paganese Viterbese Lello Digiocherà con un 3 - 5 - ...Girandola di emozioni al Mapei Stadium dove Sassuolo e Napoli pareggiano 3-3 con due rigori, uno per parte, nei minuti di recupero. Padroni di casa in vantaggio al 33’ grazie a una autorete di Maksmim ...HIGHLIGHTS SASSUOLO NAPOLI - Gli highlights e la sintesi della sfida tra Sassuolo e Napoli, match valido per la 25^ giornata di Serie A al Mapei Stadium.