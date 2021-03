Minacce a Liliana Segre La Polizia individua gli autori dei post antisemiti Si tratta di un 75enne cagliaritano e in 40enne viterbese

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Si erano scatenati nel commentare la foto rimbalzata sul web della senatrice a vita, sopravvissuta ad Aushwiz, rinell’atto di sottoporsi a vaccinazione anti-Covid (leggi l’articolo), con sentimentie di profondo odio razziale. La senatrice è stata vaccinata al Fatebenefratelli di Milano il 18 febbraio e subito dopo era partita via social una valanga die insulti, tanto violenti da indurre la Procura della Repubblica di Milano ad aprire un fascicolo peraggravate dalla discriminazione e dall’odio razziale. Tra i messaggi d’odio più raccapriccianti sicuramente quello in cui testualmente si afferma “Aveva paura di morire la stronza? Non sono riusciti neanche i tedeschi ad ammazzarla.. e ora ha paura di morire??”, oppure, ancora, quello di un ...