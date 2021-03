Lo sciamano di un rito collettivo dove eravamo tutti protagonisti

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Luca Beatrice Negli anni '90 cala il mito della rockstar e sorge quello della Club culture Solo chi era giovane negli anni '90 può capire appieno lo sconforto che lascia la morte prematura (e lo dico da coetaneo) di Claudio Coccoluto. Nell'ultimo decennio del secolo XX, infatti, abbiamo assistito agli ultimi sussulti del rock emessi dai Grunge di Seattle, con chitarre, giacche di lana a scacchi e jeans sdruciti. Il resto, tutto il resto, è stato elettronica in molte variabili, dalla scena cool di Bristol all'house di Detroit, dal chill-out e indietronica che prevedevano la possibilità di ascolto rilassato alla sperimentazione incrociata con l'avanguardia minimalista, ovvero l'elettronica autoriale di tipi come Aphex Twin. Ogni genere musicale, per legittimarsi, ha bisogno di acquistare valore intellettuale, però la dance music degli anni '90 è stata soprattutto una ...

