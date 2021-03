L’Isola dei famosi, una concorrente ufficiale non partirà più per l’Honduras (Di mercoledì 3 marzo 2021) Carolina Stramare non farà più parte della nuova edizione de L’Isola dei famosi. L’ex Miss Italia, presente nella lista dei concorrenti ufficiali del reality show, è stata costretta al ritiro. Prima ancora di iniziare, dunque, il programma di punta della primavera Mediaset perde una possibile protagonista, sicuramente una delle donne più apprezzate dal pubblico maschile. Il nome della Stramare, che già circolava nelle settimane precedenti tra quelli dati per certi nel cast della nuova Isola, era stato ufficializzato pochi giorni fa dagli account social del programma, con tanto di foto di rito e la canotta brandizzata Givova in bella vista. Per l’ex vincitrice del concorso di bellezza più famoso del nostro Paese, l’avventura in Honduras si chiude però prima ancora di aver preso il volo con destinazione il Paese dell’America Centrale. Carolina Stramare ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 3 marzo 2021) Carolina Stramare non farà più parte della nuova edizione dedei. L’ex Miss Italia, presente nella lista dei concorrenti ufficiali del reality show, è stata costretta al ritiro. Prima ancora di iniziare, dunque, il programma di punta della primavera Mediaset perde una possibile protagonista, sicuramente una delle donne più apprezzate dal pubblico maschile. Il nome della Stramare, che già circolava nelle settimane precedenti tra quelli dati per certi nel cast della nuova Isola, era stato ufficializzato pochi giorni fa dagli account social del programma, con tanto di foto di rito e la canotta brandizzata Givova in bella vista. Per l’ex vincitrice del concorso di bellezza più famoso del nostro Paese, l’avventura in Honduras si chiude però prima ancora di aver preso il volo con destinazione il Paese dell’America Centrale. Carolina Stramare ...

