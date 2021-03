Lascia Leu per passare con Bonelli Anche i Verdi | nel loro piccolo | si prendono le loro soddisfazioni

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Grama l’esistenza politica deiitaliani. Viene in mente un fulminante aforisma che diceva pressappoco così: «La mia famiglia era talmente misera che quando finalmente diventammo poveri, organizzammo una festa». Ed è una vera e propria Piedigrotta di dichiarazioni quella allestita dagli ecologisti nostrani per accogliere tra lefile Rossella Muroni, transfuga di Leu. Sarebbe una Carneade in gonnella. Ma è riuscita ugualmente a far traboccare di felicità il cuore di un leader super-stagionato come Angelo. E non poteva che essere così, del resto, dal momento che i suoisono visibili solo al microscopio. Rossella Muroni aderisce aiMa con la new entry tutto cambierà. E sì, perché la Muroni andrà a fare compagnia a Lorenzo Fioramonti, già dimenticato ministro ...

... che oggi è la questione per eccellenza", spiega la ex presidente di Legambiente, precisando che comunque innelle cui fila è stata eletta come indipendente le è stata lasciata "molta libertà". ...La deputata Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente,. In una intervista a Repubblica spiega: "Vado nel Gruppo Misto, dove nascerà una componente verde". Ne faranno parte "Alessandro Fusacchia e Lorenzo Fioramonti, ma presto si aggiungeranno ...La deputata Rossella Muroni annuncia il passaggio da LeU al Gruppo Misto alla Camera. "Per affrontare le sfide che abbiamo davanti servono visione e una capacità nuova che segni la discontinuità anche ...Guardi Nicola Zingaretti e non puoi fare altro che commuoverti, perché è uno di quei soggetti che davvero non ne azzecca una.