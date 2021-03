La variante inglese fa più paura. E la Lombardia rischia la zona rossa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Manila Alfano Aumentano i contagi (ieri 17mila in più), si attende un nuovo picco. Nuove restrizioni dei governatori La cosiddetta variante inglese del virus SarsCov2 sta diventando quella «prevalente» nel Paese, e in considerazione della sua maggiore trasmissibilità «occorre rafforzare/innalzare le misure di mitigazione in tutto il Paese nel contenere e ridurre la diffusione del virus, mantenendo o riportando rapidamente i valori di Rt a valori sotto 1 e l'incidenza a valori in grado di garantire la possibilità del sistematico tracciamento di tutti i casi». Lo evidenzia la nuova «flash survey» condotta dall'Istituto superiore di sanità (Iss) e dal ministero della Salute. Dai dati emerge una chiara espansione geografica dall'epicentro umbro a regioni quali Lazio e Toscana della cosiddetta variante brasiliana che deve ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Manila Alfano Aumentano i contagi (ieri 17mila in più), si attende un nuovo picco. Nuove restrizioni dei governatori La cosiddettadel virus SarsCov2 sta diventando quella «prevalente» nel Paese, e in considerazione della sua maggiore trasmissibilità «occorre rafforzare/innalzare le misure di mitigazione in tutto il Paese nel contenere e ridurre la diffusione del virus, mantenendo o riportando rapidamente i valori di Rt a valori sotto 1 e l'incidenza a valori in grado di garantire la possibilità del sistematico tracciamento di tutti i casi». Lo evidenzia la nuova «flash survey» condotta dall'Istituto superiore di sanità (Iss) e dal ministero della Salute. Dai dati emerge una chiara espansione geografica dall'epicentro umbro a regioni quali Lazio e Toscana della cosiddettabrasiliana che deve ...

istsupsan : ??#COVID19, #VARIANTE INGLESE DIVENTA PREVALENTE ?? 54% delle infezioni da Sars-CoV-2 dovute a ‘variante inglese’… - MediasetTgcom24 : Covid, Locatelli: variante inglese contagia giovani ma non è più grave #Locatelli - antoguerrera : Spero di sbagliarmi ma temo che in Italia stia accadendo il contrario di quanto avvenuto nel marzo 2020 Allora fu… - gatasch : RT @molumbe: La variante inglese vince il campionato virale di salto in gola. - cesarebrogi1 : Coronavirus, Brusaferro (Iss): 'Variante inglese ormai dominante in Italia al 54 per cento' -