Juventus, ufficiale il riscatto di McKennie dallo Schalke 04 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Weston McKennie è ufficialmente un calciatore di proprietà della Juventus . I bianconeri hanno comunicato il riscatto del centrocampista americano proveniente dallo Schalke 04 per la cifra di 18,5 ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Westonè ufficialmente un calciatore di proprietà della. I bianconeri hanno comunicato ildel centrocampista americano proveniente04 per la cifra di 18,5 ...

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? La Juventus riscatta McKennie: 18,5 milioni più bonus allo Schalke ?? - ZZiliani : Splendida sorpresa per #Marocchi nell’intervallo di #JuventusSpezia: da #Sanremo2021 ha ricevuto un invito ufficial… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? La Juventus annuncia una positività al Covid-19: 'Non è un calciatore' ?? - hypersomiacphd : RT @romeoagresti: ?? Ufficiale: #JuveNapoli si disputerà mercoledì 17 marzo alle 18.45 // Juventus match against Napoli will be played on… - acafaro65 : RT @romeoagresti: ?? Ufficiale: #JuveNapoli si disputerà mercoledì 17 marzo alle 18.45 // Juventus match against Napoli will be played on… -