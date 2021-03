Juventus, nessuna lesione per De Ligt (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tira un sospiro di sollievo l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo che avrà prestissimo a disposizione il difensore De Ligt. La Juventus ha comunicato l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'olandese, costretto al forfait nel riscaldamento del match di martedì sera contro lo Spezia. nessuna lesione muscolare per l'olandese: "Gli esami cui è stato sottoposto oggi Matthijs De Ligt presso il JMedical hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno", si legge nella nota del club. Il difensore olandese aveva subito una contusione nel corso della partita contro il Verona di sabato scorso. C'è ottimismo per il recupero in vista della partita del 6 marzo con la Lazio, preludio al ritorno di Champions League contro ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tira un sospiro di sollievo l'allenatore della, Andrea Pirlo che avrà prestissimo a disposizione il difensore De. Laha comunicato l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'olandese, costretto al forfait nel riscaldamento del match di martedì sera contro lo Spezia.muscolare per l'olandese: "Gli esami cui è stato sottoposto oggi Matthijs Depresso il JMedical hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno", si legge nella nota del club. Il difensore olandese aveva subito una contusione nel corso della partita contro il Verona di sabato scorso. C'è ottimismo per il recupero in vista della partita del 6 marzo con la Lazio, preludio al ritorno di Champions League contro ...

