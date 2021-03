Iv: Casini, 'contro Renzi accanimento senza precedenti' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar (Adnkronos) - "Esprimo al collega senatore Matteo Renzi la mia piena solidarietà. Questo episodio intimidatorio è la spia di un odio e di un accanimento che c'è nei suoi confronti come poche volte abbiamo visto nella storia della Repubblica". Lo dice Pier Ferdinando Casini. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar (Adnkronos) - "Esprimo al collega senatore Matteola mia piena solidarietà. Questo episodio intimidatorio è la spia di un odio e di unche c'è nei suoi confronti come poche volte abbiamo visto nella storia della Repubblica". Lo dice Pier Ferdinando

