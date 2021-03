Irama, positivo un secondo collaboratore. Ma lui è negativo: la proposta di Amadeus per “salvarlo” (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima serata di Sanremo 2021 ha riscosso tutto sommato giudizi positivi, sia per la qualità musicale dei concorrenti che per la conduzione di Amadeus, spalleggiato ottimamente da Fiorello, Matilda De Angelis e Zlatan Ibrahimovic. Tuttavia, all’interno del teatro Ariston tiene banco la questione che riguarda Irama. Come noto, il cantante non ha potuto esibirsi nella prima serata della kermesse sanremese dopo aver accertato la positività al coronavirus di un suo collaboratore (ed è stato sostituito da Noemi, ndr). Come riporta Dagospia, i tamponi molecolari hanno fatto emergere un secondo caso di positività nello staff di Irama. Il cantante è negativo ma da regolamento deve comunque ritirarsi dalla competizione, come sottolinea anche il vicedirettore di Rai Uno, ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 marzo 2021) La prima serata di Sanremo 2021 ha riscosso tutto sommato giudizi positivi, sia per la qualità musicale dei concorrenti che per la conduzione di, spalleggiato ottimamente da Fiorello, Matilda De Angelis e Zlatan Ibrahimovic. Tuttavia, all’interno del teatro Ariston tiene banco la questione che riguarda. Come noto, il cantante non ha potuto esibirsi nella prima serata della kermesse sanremese dopo aver accertato la positività al coronavirus di un suo(ed è stato sostituito da Noemi, ndr). Come riporta Dagospia, i tamponi molecolari hanno fatto emergere uncaso di positività nello staff di. Il cantante èma da regolamento deve comunque ritirarsi dalla competizione, come sottolinea anche il vicedirettore di Rai Uno, ...

