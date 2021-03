Infortunio Castrovilli: problema muscolare per il centrocampista (Di mercoledì 3 marzo 2021) della Fiorentina che ha chiesto il cambio alla panchina Infortunio per Gaetano Castrovilli durante il match contro la Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) della Fiorentina che ha chiesto il cambio alla panchinaper Gaetanodurante il match contro la Roma. Leggi su Calcionews24.com

calciomercatoit : ?? #FiorentinaRoma, infortunio per #Veretout: #Fonseca lo tira fuori - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - #FiorentinaRoma, doppio infortunio: ansia per Veretout e Castrovilli ? - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - #FiorentinaRoma, doppio infortunio: ansia per Veretout e Castrovilli ? - FiorentinaUno : FOCUS LIVE, Infortunio anche per Castrovilli, al suo posto Kokorin - - romatube_it : 50' - #FiorentinaRoma 0??-1?? Secondo cambio viola: dentro #Kokorin, fuori per infortunio #Castrovilli #ASRoma -